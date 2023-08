Siang Ini Rupiah Menguat ke Rp 15.252 Per Dolar AS

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Kamis pukul 11.00 WIB tadi menguat 41,5 poin atau 0,27 persen ke Rp 15.247 per dolar AS. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Kamis pukul 11.00 WIB tadi menguat 41,5 poin atau 0,27 persen ke Rp 15.247 per dolar AS.

Pagi tadi nilai tukar rupiah bergerak dengan rentang Rp 15.237 per dolar AS sampai Rp 15.315 per dolar AS.

Kemudian, berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada perdagangan hari ini hingga pukul 11.00 WIB melemah 41 poin atau 0,27 persen ke Rp 15.254 per dolar AS.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.319 per dolar AS.

Berdasarkan data Yahoo Finance hari ini, Kamis (24/8/2023), dibuka melemah pada Rp 15.315 per dolar AS. Sebelumnya, Rabu kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup pada level Rp 15.289 per dolar AS.