Terus Tunjukan Komitmen dan Terdepan di Sektor Bank Syariah, BSI Sabet Berbagai Penghargaan di 2023

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi (kanan) menerima penghargaan The Best Financial Performance Bank in 2022 (KBMI 3) Asset > IDR 200 Trillion dan Excellent Financial Performance Bank in 2022 dari 28th Infobank Award pada acara Infobank Banking Mastery Forum 2023 di The Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Jumat (25/08). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan komitmen membangun ekosistem keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai kerja sama dan program strategi yang berhasil memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kinerja perseroran. Berkat hal ini, sampai Agustus 2023 BSI berhasil meraih 68 penghargaan di tahun 2023.