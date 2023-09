Elon Musk Kepergok Berutang Miliaran Dolar Ke SpaceX Saat Akuisisi Twitter

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Total utang Elon Musk kembali bertambah, usia orang terkaya di dunia ini ketahuan menarik dana pinjaman sebesar 1 miliar dolar AS dari perusahaan SpaceX.

Menurut laporan dari sumber kepercayaan Reuters, utang tersebut dipinjam Musk pada Oktober tahun lalu, tepatnya ketika Musk melangsungkan proses akuisisi media sosial Twitter yang kini telah berganti nama menjadi Platform X.

Akuisisi Twitter yang digadang – gadang dapat memberikan suntikan pendapatan bagi Elon Musk, justru semakin membuat utang Elon Musk kian bertambah. Hingga Elon Musk kesulitan untuk membayarkan cicilan tagihan yang hampir jatuh tempo.

Baik SpaceX maupun X tidak segera menanggapi isu terkait piutang ini. Namun melansir dari Reuters, SpaceX bukan lah satu – satunya perusahaan yang memberikan pinjaman ke Twitter, perusahaan perangkat lunak Oracle Larry Ellison juga turut masuk dalam daftar investor dengan menulis cek senilai 1 miliar dolar AS sebagai bagian dari kesepakatan.

Tak ketinggalan, Pangeran Alwaleed bin Talal dari Arab Saudi ikut mentransfer hampir 35 juta saham yang sudah dimilikinya kepada Elon Musk. Sementara Qatar Holding yang dikendalikan oleh dana kekayaan negara Qatar, turut menyuntikkan modal senilai 1 miliar dolar AS demi memuluskan langkah Musk dalam mengakuisisi Twitter.

Menyusul yang lainnya, sejumlah perbankan global seperti Morgan Stanley, Bank of America, bank Jepang (Mitsubishi UFJ Financial Group dan Mizuho), Barclays, dan bank Prancis (Societe Generale dan BNP Paribas) ikut memberikan dukungan kepada Musk senilai 13 miliar dolar AS.

Tak sampai disitu guna menambah pundi - pundi keuangan, Musk jugs turut mencairkan sejumlah aset berharganya senilai lebih dari 15 miliar dolar AS.

Sayangnya suntikan investasi dan pendanaan tersebut masih kurang cukup untuk menyelesaikan Proses akuisisi , tekanan ini yang membuat pasokan pendanaan Twitters terus mengalami tekanan .

Imbas akuisisi ini, total utang dimiliki Elon Musk mencapai 90 miliar dolar AS. Angka tersebut membuatnya Musk dinobatkan sebagai debitur saham dengan utang terbesar di dunia mengalahkan Bos Chief Technology, Larry Ellison yang utangnya hanya mencapai 24 miliar dolar AS.