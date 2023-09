Kejar Capaian Target 1 Juta BOPD di 2030, Begini Strategi Para Pemain Hulu Migas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar kubik kaki gas di tahun 2030 menjadi tujuan para segenap stakeholders migas di dalam negeri.

Untuk mendorong pencapaian target tersebut, SKK Migas menggelar Forum Leadership Hulu Migas 2023 selama dua hari di Yogyakarta pada 11-12 September 2023.

Forum ini sendiri mengangkat tema yang sejalan dengan target yang dikejar, yakni ‘Lead to Win’ dengan tema Human Resource Challenges to Realize The Oil Production Target of 1 Million Barrels of Oil Per Day.'

Baca juga: SKK Migas: Lonjakan Impor BBM Hingga Tembus Ratusan Triliun Per Tahun Bikin Negara Tak Produktif

Para pembicara dalam forum yang penyelenggaraannya didukung oleh EMP, Medco Energi, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Asuransi Jasindo itu, merupakan para expert terkemuka dari dalam hingga luar negeri. Adapun pembicara internasional dalam forum ini yakni antara lain, David M.R. Covey, global expert terkemuka dalam bidang Leadership Development, penulis buku terkenal Trap Tales: Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success.

Melalui materinya berjudul Trapologist at Work: How to Outsmarting the 7 Modern Day Traps, Covey menyampaikan berbagai penyebab masalah yang menghalangi orang dalam mencapai tujuannya di pekerjaan serta strategi untuk mengatasinya.

Tujuh perangkap tersebut adalah:

Pertama, The Business Trap, yakni perangkap kesibukan yang bersumber dari ketidakmampuan menetapkan prioritas dan fokus serta terlalu sering mengiyakan semua permintaan pihak lain.

Kedua The Procrastination Trap, perangkap prokrastinasi yang membuat kita kerap menunda menjalankan perubahan yang dibutuhkan sampai akhirnya kita dipaksa berubah oleh factor eksternal.

Ketiga, The Ego Trap, perangkap ego individu yang kerap menjauhi perubahan atau mencoba melakukan pendekatan berbeda karena khawatir gagal sehingga diri sendiri akan terlihat buruk.

Baca juga: SKK Migas Optimis PetroChina Sanggup Tingkatkan Produksi Blok Jabung

Keempat, The Trigger Trap, perangkap emosi yang mengganggu perspektif sehingga penilaian obyektifnya menjadi terdisrupsi.

Kelima The Silo Trap, perangkap bekerja secara individual dan tidak sebagai tim karena merasa diri lebih superior dari anggota tim yang lain.

Lalu The Settling Trap, alias perangkap kemapanan yang membuat orang kehilangan passion dan inspirasi di pekerjaan mereka. Terakhir The Myopia Trap, ketidakmampuan orang dalam melihat hubungan antara fungsi atau kontribusi pekerjaannya strategi besar organisasinya.

Covey yang merupakan putra dari penulis buku legendaris Stephen R. Covey yang menulis best seller international The 7 Habits itu pun memaparkan cara mengatasinya.