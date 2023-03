Menuju Endemi, RS Premier Bintaro Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19 Booster Ke-2

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K Wardhani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN – Saat ini Indonesia sedang berada pada masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.

Tentang posisi covid-19 menuju endemi dikatakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Mengutip situs Kementrian Kesehatan, Menkes Budi mengatakan jika jumlah pasien Covid-19 yang masuk rumah sakit, yang dirawat di ICU dan yang meninggal dunia sudah sama seperti penyakit menular lainnya, seperti influenza, demam berdarah, TBC dan malaria, maka dapat dikategorikan sebagai infeksi biasa.

"Sehingga akan menjadi pertimbangan WHO untuk mencabut status pandemic dunia," kata Menkes.

Dikutip dari situs kementrian kesehatan, target sasaran vaksinasi Covid-19 nasional sebanyak 234. 666.020 peserta.

Baca juga: Vaksinasi Anti Corona Akan Dilakukan ke-6 Kalinya Tahun Ini Khususnya Kepada Lansia Jepang

Data per tanggal 23 Februari 2023, untuk vaksinasi dosis 1, capaian sebanyak 203.794.776 peserta (86,84 persen).

Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2, capaian sebanyak 174.861.481 peserta (74,52%).

Dari data itulah, RS Premier Bintaro (RSPB) ikut menggiatkan vaksinasi penguat.

RSPB kembali mengadakan Vaksinasi Covid-19 untuk umum, yang dilaksanakan pada Minggu, 26 Februari 2023 lalu di Orchid Clinic, RSPB.

Vaksinasi Covid-19 booster ke-2 saat ini sudah dapat diberikan kepada masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas.

Pemberian booster dilakukan sebagai upaya meningkatkan titer antibodi serta memperpanjang perlindungan.

Menurut CEO RSPB, dr. Martha M.L. Siahaan, MARS, MHKes “\pemberian vaksin Covid-19 booster ke-2 ini kami berikan tanpa dipungut biaya sebagai bentuk dukungan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Selain itu acara ini juga merupakan rangkaian roadshow jelang peringatan HUT RSPB yang ke-25. Sebagai penyedia layanan kesehatan kami harapkan target sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat segera tercapai.”

“Pemberian vaksin ini juga merupakan bagian dari program CSR kami yaitu RSD Cares. Program RSD Cares memiliki tiga pilar yang menjadi fokus utama, caring for our people, caring for our planet, dan caring for our community. Masing-masing pilar memiliki program yang berbeda-beda, program vaksin ini masuk kedalam pilar caring for our people karena sasaran utama kami adalah keluarga karyawan dan juga pasien dan keluarga pasien,” ungkap dr, Martha menjelaskan.

Kepedulian ini merupakan sebuah bentuk budaya atau etos kerja yang dibangun oleh Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) sebagai bagian dari program sustainability yang tergabung dalam RSD Cares dan akan terus dilaksanakan serta ditingkatkan oleh seluruh rumah sakit dalam naungan RSDH.