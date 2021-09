Wakil Ketua Komisi VI Apresiasi Pencapaian Menko Airlangga Atas Penghargaan dari Pemerintah India

TRIBUNNEWS.COM - Bukan hanya dunia saja yang saat ini tengah mengapresiasi penenganan kasus Covid-19 di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Penilaian John Hopkins University menyebut RI sebagai one of the best in the world dalam penanganan COVID-19.

Namun, ternyata dari sisi pemulihan ekonomi kita pun mengalami capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat 7,07% pada kuartal II-2021. Hal tersebut bahkan diapresiasi langsung oleh organisasi non-profit asal India Priyadarshni Academy, bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang menilai Menteri Prekonomian Airlangga Hartarto mampu memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menko Airlangga juga dinilai memiliki dedikasi dan komitmen untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi.

Sejalan dengan pencapaian tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengucapkan selamat kepada Menko Airlangga atas penghargaan 37th Anniversary Global Awards Function For Outstanding Contribution To National Recovery dari Priyadarshni Academy's India.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ketum yang sekaligus sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI atas penghargaan tersebut. Seperti yang beliau katakan, penghargaan ini adalah sebuah pengingat bahwa solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan universal harus selalu kita jaga dan rawat. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun,” ujar Sumarjaya Linggih yang juga Politisi Senior Golkar.

Dalam sambutannya saat mendapat penghargaan, Airlangga mengatakan, tidak ada negara yang menghadapi Covid-19 ini sendirian. Airlangga menghargai kerja sama yang sudah lama terjalin antara Indonesia dengan India.

Airlangga menerima penghargaan bersama lima orang tokoh asal India, Korea Selatan, dan Inggris atas kontribusi.(*)