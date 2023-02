Jadwal Lengkap MDL ID Season 7 Week 2: ONIC Prodigy Nyaman di Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap MDL ID Season 7 week 2 atau minggu kedua yang dimulai tanggal 15-16 Februari 2023.

Dengan selesainya week 1, ONIC Prodigy berhasil menjadi pemuncak klasemen Grup A dengan empat kali kemenangan beruntun.

Sedangkan pada Grup B didapati tim besutan dari Atta Halilintar yakni Pendekar Esports yang berada di puncak.

Daftar kontestan MDL ID Season 7 (Instagram @mdl.indonesia)

Pada week 2 kali ini berbeda dengan week 1 sebelumnya.

Pasalnya pada week 2 hanya menyajikan 10 laga. Sedangkan pada week 1 telah menyuguhkan pertandingan sebanyak 30 kali.

Berikut jadwal MDL ID Season 7 yang telah dirangkum dalam artikel dibawah ini.

Jadwal MDL ID Season 7 Week 2

Rabu, 15 Januari 2023

Pukul 10.00 WIB - Alter Ego X vs Pendekar Esports

Pukul 12.15 WIB - Aura Blaze vs Bigetron Beta

Pukul 14.30 WIB - Geek Slate Jr vs Rebellion Sinai

Pukul 16.45 WIB - EVOS Icon vs Yasbih Esports

Pukul 19.00 WIB - GPX vs RRQ Sena

Kamis, 16 Februari 2023

Pukul 10.00 WIB - Pendekar Esports vs Aura Blaze

Pukul 12.15 WIB - Dewa United Esports vs Alter Ego X

Pukul 14.30 WIB - Kylo Esports vs Bigetron Beta

Pukul 16.45 WIB - OPI Pegasus vs A8 Pabz

Pukul 19.00 WIB - DNS Hammersonic vs ONIC Prodigy

ONIC Prodigy masih belum terkalahkan setelah melakoni 4 pertandingan dengan selalu menang 2 game langsung.

Penantang ONIC Prodigy di tempat kedua dan ketiga ada Bigetron Beta serta EVOS Icon.

Bigetron Beta baru bermain 3 kali dan mencatatkan 3 kemenangan.