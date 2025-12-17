Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Pengamat Energi: Revisi UU Migas Tidak Mendesak, Prioritaskan Pemisahan Regulator–Operator

Penguatan tata kelola hulu migas seharusnya diarahkan pada stabilitas aturan, kepastian fiskal, dan efisiensi pengambilan keputusan

Editor: Content Writer
zoom-inlihat foto Pengamat Energi: Revisi UU Migas Tidak Mendesak, Prioritaskan Pemisahan Regulator–Operator
Istimewa
Pengamat energi dari ERNI Indonesia, Yusra Abdi 

 
TRIBUNNEWS.COM — Pengamat energi dari ENRI Indonesia, Yusra Abdi menilai rencana revisi Undang-Undang Migas belum memiliki urgensi yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru di sektor hulu migas. Menurutnya, tantangan utama hulu migas saat ini lebih berkaitan dengan konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi dibandingkan perubahan struktur kelembagaan.

Yusra menekankan pentingnya menjaga prinsip pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan hulu migas. Ia menilai, wacana penataan kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan peran masing-masing institusi agar berjalan lebih efektif dan profesional, termasuk peran BUMN energi nasional.

“Pemisahan fungsi regulator dan operator merupakan praktik tata kelola yang lazim dan terbukti mampu menjaga akuntabilitas serta iklim investasi,” ujarnya. Kerancuan akan muncul jika fungsi manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah berjalan terpisah dikembalikan kepada BUMN Migas.

Sebagai pembanding, Yusra mencontohkan Brasil yang menerapkan pemisahan tegas antara regulator dan operator melalui peran Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sebagai regulator, sementara Petrobras berfokus sebagai operator komersial. Model tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan aktivitas hulu dan kinerja produksi migas. Indonesia sebagai negara penggagas Production Sharing Contract seharusnya lebih bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan selama ini.

“Dengan pemisahan peran yang jelas, Brasil berhasil meningkatkan lifting migas secara bertahap, terutama setelah membuka ruang kompetisi dan memperkuat kepastian regulasi,” jelasnya.

Yusra menambahkan bahwa pengalaman Indonesia maupun pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa penyatuan fungsi regulator dan operator cenderung menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan serta pemberdayaan. Karena itu, perubahan kebijakan sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan substansi regulasi seperti kemudahan fasilitas pajak atau relaksasi fiskal, bukan pada penggabungan peran kelembagaan.

“Penguatan tata kelola hulu migas seharusnya diarahkan pada stabilitas aturan, kepastian fiskal, dan efisiensi pengambilan keputusan, bukan perubahan struktural yang berisiko mengulang persoalan lama,” pungkasnya.

Baca juga: Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman: Revisi UU Migas Perlu Ditolak

 

Seleb

Aurelie Moeremans Bongkar Sisi Kelam Hidupnya, Alami Grooming Sejak Usia 15 Tahun

Seleb

Eva Manurung Ungkap Reaksi Dewi Perssik saat Akan Dijodohkan dengan Virgoun

Super Skor

Manchester United Riwayatmu Kini, Nasib Tragis Setan Merah setelah Angkat Koper di Piala FA

Tags
Revisi UU Migas
Golkar
hulu migas
Topik Terkait
arahan-bahlil-sld.jpg
Dasco, Zulhas, dan Cak Imin Kumpul di Rumah Bahlil di Tengah Mencuat Wacana Pilkada Via DPRD
Antusias-Warga-di-Pencoblosan-Pilkada-Serentak-2024_20241127_144329.jpg
Daftar Partai Dukung Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Rakyat tapi DPRD, Terbaru Gerindra
dewi-yustisiana-2412.jpg
Dewi Yustisiana: Pernyataan Politik Rapimnas Golkar Perkuat Agenda Ketahanan Energi dan Hilirisasi
La-Ode-Darwin-1.jpg
La Ode Darwin: Rapimnas Golkar Perkuat Soliditas Kader Kawal Pemerintahan dan Tatap 2029
etua-PB-HMI-Arief-Rosyid-memilih-berg.jpg
Waketum AMPI Minta Senior Stop Mendikte Bahlil: Ini Era Baru Golkar, Masanya Senior Sudah Habis
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan