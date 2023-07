Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal Dunia Capai 571 Orang Hingga Hari Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia hingga hari ini, Rabu (12/7/2023) mencapai 571 orang.

Saat ini, penyelenggaraan haji Indonesia telah memasuki fase pemulangan.

"Jemaah yang wafat hingga tanggal 11 Juli 2023 pukul 24.00 Wib berjumlah 571 orang,” ujar Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat Dodo Murtado di Jakarta, Rabu (12/07/2023).

Pada fase kepulangan jemaah, hingga tanggal 11 Juli 2023 pukul 24.00 WIB jemaah gelombang I yang telah tiba di Tanah Air sebanyak 49.136 orang, tergabung dalam 128 kelompok terbang (kloter).

Hari ini, sebanyak 8.515 jemaah haji gelombang II yang tergabung dalam 22 kloter diberangkatkan ke Madinah menggunakan bus untuk menjalankan Arbain.

“Hari ini, 12 Juli 2023 jemaah gelombang I yang diberangkatkan ke Tanah Air dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah berjumlah 6.614 jemaah atau 17 kloter,” kata Dodo.

Sementara rencana keberangkatan Jemaah dan petugas dari Tanah Suci ke Tanah Air besok, 13 Juli 2023 berjumlah 6.678 orang atau 17 kloter dengan rincian sebagai berikut :

1) Debarkasi Palembang (PLM) 6 sebanyak 360 orang

2) Debarkasi Surabaya (SUB) 18 sebanyak 450 orang

3) Debarkasi Solo (SOC) 24 sebanyak 360 orang

4) Debarkasi Makassar (UPG) 12 sebanyak 393 orang

5) Debarkasi Surabaya (SUB) 21 sebanyak 450 orang

6) Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) 25 sebanyak 393 orang

7) Debarkasi Surabaya (SUB) 22 sebanyak 450 orang

8) Debarkasi Solo (SOC) 25 sebanyak 360 orang

9) Debarkasi Batam (BTH) 14 sebanyak 374 orang

10) Debarkasi Kertajati (KJT) 5 sebanyak 374 orang

11) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 26 sebanyak 480 orang

12) Debarkasi Solo (SOC) 26 sebanyak 360 orang

13) Debarkasi Aceh (BTJ) 10 sebanyak 393 orang

14) Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 25 sebanyak 480 orang

15) Debarkasi Banjarmasin (BDJ) 4 sebanyak 328 orang

16) Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) 26 sebanyak 393 orang

17) Debarkasi Medan (KNO) 10 sebanyak 360 orang