Penasihat Sains Joe Biden Peringatkan AS Harus Bersiap Hadapi Ancaman Lebih Buruk Dari Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Penasihat ilmiah utama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Eric Lander mengungkap masalah mendasar dalam penanganan krisis kesehatan akibat virus corona atau Covid-19.

Untuk itu, sistem kesehatan masyarakat di negara itu diharapkan jauh melampaui kesiapsiagaan sebelumnya.

"Masalahnya termasuk kebutuhan untuk meningkatkan pendanaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, memperkuat tenaga kerja kesehatan masyarakat, menghilangkan hambatan untuk mengakses, meningkatkan sistem data, mengatasi kesenjangan, meningkatkan komunikasi, serta meningkatkan koordinasi di seluruh otoritas federal, negara bagian, lokal, dan suku," kata Lander, pada Jumat lalu.

Ia menekankan kemampuan yang jauh lebih baik tentu akan dibutuhkan dalam menghadapi ancaman biologis di masa depan.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (5/9/2021), Ahli Genetika ini menggarisbawahi pandemi berikutnya kemungkinan akan sangat berbeda dari Covid-19.

Sehingga, pemerintah AS disarankan harus mulai bersiap untuk menghadapi kemungkinan seperti itu.

"Kami membutuhkan kemampuan yang lebih baik, karena ada kemungkinan bahwa pandemi serius lainnya, yang bisa lebih buruk daripada Covid-19, akan segera terjadi, bahkan mungkin dalam dekade berikutnya," ujar Lander.

Peringatan Lander ini muncul saat AS meluncurkan rencana pendanaan kesiapsiagaan pandemi.

Rencana yang dicanangkan pemerintahan Biden ini terkandung dalam dokumen 27 halaman berjudul 'Kesiapsiagaan Pandemi Amerika: Mengubah Kemampuan Kita' dan disusun menjadi lima pilar untuk menangani berbagai bagian sistem kesehatan masyarakat.

Untuk menjalankan rencana tersebut, diperlukan dana awal sekitar 15 miliar hingga 20 miliar dolar AS, dengan biaya keseluruhan mencapai 65 miliar dolar AS selama 7 hingga 10 tahun ke depan.

Sejalan dengan rencana ambisius tersebut, miliaran dolar AS akan diinvestasikan untuk meningkatkan produksi vaksin, infrastruktur kesehatan masyarakat, hingga peralatan pelindung pribadi untuk melindungi warga AS dari sejumlah patogen.

Lander pun mendesak kongres untuk mengalokasikan jumlah tersebut dalam RUU rekonsiliasi anggaran yang dijadwalkan akan diperdebatkan pada musim gugur ini.

"Jika pandemi besar yang mirip dengan Covid-19 dan menelan biaya sekitar 16 triliun dolar AS terjadi pada frekuensi setiap 20 tahun, dampak ekonomi tahunan terhadap AS akan menjadi 800 miliar dolar AS per tahun," katanya.

Bahkan untuk pandemi yang agak lebih ringan, biaya tahunan kemungkinan akan mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS.