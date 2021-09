Penyanyi R&B, R Kelly Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Pelecehan Seksual dan Pemerasan

R. Kelly dinyatakan bersalah karena kejahatannya yang melanggar undang-undang anti perdagangan seks Amerika Serikat (AS).

TRIBUNNEWS.COM - R Kelly akan dihukum puluhan tahun penjara karena kejahatannya yang melanggar undang-undang antiperdagangan seks Amerika Serikat (AS).

Setelah beberapa dekade menghindar, penyanyi R&B, R. Kelly akhirnya dinyatakan bersalah dalam persidangan, Senin (27/9/2021).

Pria bernama lengkap Robert Sylvester Kelly ini bertanggung jawab atas berbagai tuduhan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap perempuan dan anak-anak.

Dikutip dari BBC, sebelas pelapor, sembilan perempuan dan dua laki-laki, hadir dalam persidangan.

Mereka menggambarkan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan Kelly.

Setelah dua hari musyawarah, juri memutuskan Kelly bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan.

Hukuman penjara akan dijalani oleh Kelly mulai 4 Mei.

Juri menemukan Kelly adalah biang keladi dari skema kekerasan dan pemaksaan terhadap wanita dan anak-anak untuk melakukan pelecehan seksual.

Penyanyi yang terkenal dengan lagu I Believe I Can Fly ini juga telah memperdagangkan wanita di negara bagian AS dan memproduksi film pornografi anak.

Selain delapan tuduhan perdagangan seks, Kelly juga dinyatakan bersalah melakukan pemerasan.