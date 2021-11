Pangeran Harry Klaim Sudah Prediksi Kerusuhan Capitol, Kirim Pesan ke Bos Twitter Sehari Sebelumnya

TRIBUNNEWS.COM - Pangeran Harry mengatakan dia sempat memperingatkan bos Twitter Jack Dorsey tentang platformnya yang memungkinkan terjadinya kerusuhan politik sehari sebelum serangan Capitol yang menewaskan lima orang.

Dilansir The Guardian, Duke of Sussex membuat pernyataan itu di forum teknologi RE:WIRED di AS, Selasa (9/11/2021).

Dia berkata, "Jack dan saya saling mengirim email sebelum 6 Januari ketika saya memperingatkannya bahwa platformnya memungkinkan terjadinya kudeta."

"Email itu dikirim sehari sebelumnya."

"Dan kemudian itu terjadi, dan saya belum mendengar kabar darinya sejak itu."

Harry berbicara melalui obrolan video pada sesi yang membahas apakah media sosial berkontribusi terhadap informasi yang salah dan kebencian online.

Dorsey, yang merupakan kepala eksekutif Twitter, sejauh ini belum berkomentar.

Baca juga: Kesehatannya Dikhawatirkan, Ratu Dikabarkan Persiapkan Pangeran Charles & William Ambil Alih Takhta

Baca juga: Pangeran Harry Panik dan Merasa Bersalah Dengar Kabar Ratu Elizabeth Dirawat di Rumah Sakit

Pangeran Harry (Apple TV/Metro UK)

Pada hari kerusuhan 6 Januari, Donald Trump mentweet tuduhan kecurangan suara sebelum digelarnya rapat umum di Washington DC.