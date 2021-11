Pemda Tokyo Jepang Memulai Program GoToTravel, Anggaran Diajukan 30 November 2021

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemda Tokyo Jepang hari ini memutuskan untuk memulai program GoToTravel. Anggaran program GoToTravel rencananya akan diajukan tanggal 30 November mendatang.

"Menjelang pemulihan industri pariwisata, Pemerintah Metropolitan Tokyo telah memutuskan untuk mensubsidi 5.000 yen per malam untuk perjalanan ke Kota Tokyo sejalan dengan dimulainya kembali "Go To Travel" nasional," papar sumber Tribunnews.com, Kamis (25/11/2021).

Pemerintah Metropolitan Tokyo telah memutuskan untuk memperkuat langkah-langkah untuk mendukung kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 meningkat secara signifikan.

Pemerintah Tokyo akan mengajukan rencana anggaran tambahan yang mencakup proyek-proyek yang diperlukan untuk Majelis (DPRD Tokyo) Metropolitan Tokyo mulai minggu depan pada tanggal 30 November 2021.

"Dari jumlah tersebut, untuk pemulihan industri pariwisata, kami telah memutuskan untuk mensubsidi 5.000 yen per malam untuk pelancong ke Tokyo dan 2.500 yen per hari perjalanan," ujarnya.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan dimulainya kembali "Go To Travel", sebuah langkah untuk merangsang permintaan pariwisata di dalam negeri, dan biaya sekitar 600.000 yen per perusahaan (terkait pariwisata) akan dimasukkan ke dalam anggaran tambahan.

Selain itu, anggaran tambahan akan mencakup biaya langkah-langkah untuk mempersiapkan gelombang keenam Covid-19, seperti pelaksanaan vaksinasi ketiga di tempat skala besar di Tokyo dan perluasan fasilitas akomodasi.

Upaya kuat mendukung ekonomi dan kegiatan sosial dilakukan untuk menyeimbangkan dimulainya kembali kemungkinan munculnya penyakit dengan persiapan untuk perluasan kembali berbagai sarana dan prasarana medis.

