Jepang Puji AS Berhasil Tangani Teroris Dengan Kematian Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang puji AS yang berhasil menangani teroris dengan kematian Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi, Pemimpin ISIS.

"Pemerintah AS mengumumkan kematian Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi, pemimpin tertinggi kelompok militan Negara Islam (IS). Sebuah langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas di Tengah Timur. Kami menghargainya sebagai salah satu pencapaian tindakan ekstremis internasional. Memuji apa yang telah dilakukan AS," papar Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno Jumat (4/1/2022).

Menurut Matsuno Jepang juga melawan dan menentang keras terorisme.

"Perang melawan radikalisme belum berakhir, dan kita perlu melanjutkan upaya kita untuk mencegah kebangkitan IS dan penyebaran radikalisme internasional. Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghancurkan terorisme," tambah Matsuno lagi.

