Remaja di Amerika Makan Makanan Sisa Temannya, Tak Lama Kemudian Kaki dan Jarinya Harus Diamputasi

Ilustrasi makanan sisa. Beberapa jam setelah makan makanan sisa temannya yang dibeli dari restoran, remaja 19 tahun di AS ini harus dilarikan di rumah sakit.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang remaja 19 tahun di Amerika Serikat (AS) harus dilarikan di rumah sakit beberapa jam setelah makan makanan sisa temannya yang dibeli dari restoran.

Tak lama setelah itu, ia mengalami gagal organ dan kedua kaki serta jari-jarinya harus diamputasi.

Menurut sebuah laporan dari The New England Journal of Medicine yang dikutip SCMP, mahasiswa Massachusetts itu makan nasi, ayam, dan lo mein dari sebuah restoran.

Segera setelah itu, dia merasakan sakit perut dan kulitnya berubah warna menjadi ungu.

Ia dilarikan ke rumah sakit karena "syok, kegagalan organ ganda, dan ruam".

Kondisinya memburuk dengan cepat.

Ia mengalami pernapasan abnormal, tekanan darah tinggi dan muntah.

Secara keseluruhan, remaja itu terbilang sehat dengan kebiasaan minum dan merokok, kata laporan itu.

