Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia: Elon Musk Berada di Urutan 1, Sergey Brin di Posisi 9

Kimberly White/Dimitrios Kambouris/AFP

Kiri: Presiden Alphabet Sergey Brin menghadiri Breakthrough Prize 2018 di NASA Ames Research Center pada 3 Desember 2017 di Mountain View, California. Kanan: Elon Musk menghadiri Met Gala 2022 di The Metropolitan Museum of Art pada 02 Mei 2022 di New York City. Inilah daftar 10 orang terkaya di dunia versi CEOWORLD. Elon Musk ada di urutan pertama dan Sergey Brin di urutan 9.