Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-279: Bakhmut Berubah jadi Rawa Berdarah, Ratusan Orang Tewas

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-279 pada Selasa (29/11/2022), dikutip dari The Guardian.

Pertempuran di Bakhmut

Pertempuran di sekitar kota utama Bakhmut di Ukraina timur berubah menjadi rawa berdarah.

Ratusan orang tewas dan terluka dilaporkan setiap hari.

Rusia memindahkan formasi baru ke daerah itu dalam beberapa pekan terakhir.

Tapi baik pasukan Rusia maupun Ukraina tidak membuat terobosan signifikan setelah pertempuran berbulan-bulan.

Baca juga: Populer Internasional: Wali Kota Kyiv Tanggapi Kritikan Zelensky | Inggris Kirim Rudal ke Ukraina

Pasukan Rusia serang infrastruktur perumahan di Kherson

Pasukan Rusia terus menyerang infrastruktur perumahan di kota Kherson yang baru saja dibebaskan , menurut militer Ukraina.

Dalam pembaruannya pada Senin (28/11/2022), lembaga AS Institute for the Study of War (ISW) mengatakan pasukan Rusia sedang menggali parit dan memperkuat posisi mereka dalam persiapan untuk kemungkinan serangan balasan Ukraina di Kherson timur.

Amerika umumkan paket bantuan baru

Pemerintah Amerika Serikat akan mengumumkan bantuan baru pada Selasa (29/11/2022).

Bantuan baru itu untuk mendukung Ukraina memulihkan listrik.

Saat ini Ukraina menghadapi pekan yang dingin dan gelap setelah serangan Rusia pada jaringan listriknya menyebabkan pemadaman bergilir.

Baca juga: Ibu Negara Ukraina Kecam Kekerasan Seksual oleh Pasukan Rusia secara Sistematis Selama Perang

Gambar selebaran ini diambil dan dirilis pada 10 Juli 2022 oleh Layanan Darurat Ukraina menunjukkan tim penyelamat bekerja di reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan rudal Rusia di sebuah bangunan tempat tinggal empat lantai di Chasiv Yar, Distrik Bakhmut di Ukraina timur. (Photo by Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP) (AFP/HANDOUT)

DTEK kurangi pasokan listrik Ukraina