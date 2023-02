Hacker Sela Pidato Presiden Iran di Hari Peringatan 44 Tahun Revolusi Islam Iran

TRIBUNNEWS.COM - Stasiun TV Telewebion yang berafiliasi dengan pemerintah Iran sempat diretas selama pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi untuk memperingati 44 tahun Revolusi Islam 1979 pada Sabtu (11/2/2023).

Dalam pidatonya, Raisi mengimbau pemuda 'yang tertipu' untuk bertobat, sehingga mereka dapat diampuni oleh pemimpin tertinggi Iran.

Pidatonya yang disiarkan langsung di televisi itu terputus selama sekitar satu menit oleh serangan hacker.

Kemudian, muncul logo sekelompok peretas pemerintah anti-Iran yang bernama "Edalate Ali (Keadilan Ali)" di layar.

Beberapa detik kemudian, terdengar suara "Death to Khamenei" (Kematian bagi Khamenei) dan "Death to the Islamic Republic" (Matilah Republik Islam) di latar belakang tayangan, dikutip dari The Times of Israel.

Hacker Ajak Rakyat Iran Gelar Demonstrasi

Kelompok hacker "Edalate Ali" atau "The Justice of Ali" kemudian merilis video berdurasi 44 detik yang dipublikasikan di Twitter dan mengundang orang untuk mengambil bagian dalam protes nasional minggu depan.

Ia mendesak warga Iran untuk menarik uang mereka dari bank mereka.

Terlihat, orang bertopeng dengan suara wanita membaca pesan tersebut.

Kelompok itu sebelumnya meretas penjara Evin yang terkenal kejam dan fasilitas pemerintah lainnya.

Dalam pidatonya di Lapangan Azadi di ibu kota Teheran, Raisi menyebut protes anti-rezim sebagai proyek musuh Iran yang bertujuan untuk menghentikan negara tersebut melanjutkan pencapaiannya.

Berita di TV menunjukkan ratusan ribu demonstran di banyak kota besar dan kecil berpartisipasi.

Perayaan itu adalah unjuk kekuatan bagi para pengunjuk rasa, dikutip dari WIO News.

Hacker anti pemerintah Iran yang meretas pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi di Hari Peringatan 44 Tahun Revolusi Islam Iran pada Sabtu (11/2/2023). Mereka menyebut dirinya sebagai Edalate Ali (Keadilan Ali). (Twitter/EdaalateAli1400)

Televisi negara menyebut demonstrasi itu sebagai “kerusuhan yang didukung asing” daripada rasa frustrasi yang tumbuh di dalam negeri atas kematian Amini.