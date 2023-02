Reaksi Republikan Amerika Serikat atas Kunjungan Presiden Joe Biden ke Ukraina

AFP/HANDOUT

Gambar selebaran yang diambil dan dirilis oleh layanan pers Kepresidenan Ukraina pada 20 Februari 2023 ini menunjukkan Presiden AS Joe Biden (tengah) dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan) menghadiri pertemuan di Istana Mariinsky di Kyiv. - Anggota parlemen sayap kanan AS mengkritik perjalanan presiden ke Kyiv, dengan alasan bahwa Biden harus memprioritaskan masalah domestik. (Photo by Handout/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP)