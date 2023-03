Sosok Evan Gershkovich, Jurnalis AS yang Ditangkap Rusia atas Tuduhan Spionase

TRIBUNNEWS.COM - Badan keamanan utama Rusia menangkap seorang reporter Wall Street Journal, Evan Gershkovich (32), atas tuduhan spionase.

Pada hari Kamis (30/3/2023), Dinas Keamanan Federal (FSB) mengatakan Evan Gershkovich, seorang warga negara AS, ditahan di Kota Yekaterinburg.

FSB menuduh Evan Gershkovich memata-matai Rusia demi kepentingan pemerintah AS.

Badan tersebut menuduh Evan Gershkovich mengumpulkan informasi tentang aktivitas salah satu perusahaan di kompleks industri militer Rusia yang merupakan rahasia negara.

Dalam sebuah pernyataan, Wall Street Journal dengan keras menyangkal tuduhan dari FSB.

Surat kabar tersebut menyebut akan segera mencari cara untuk membebaskan reporternya yang berdedikasi."

Baca juga: Wall Street Journal Minta Rusia Bebaskan Evan Gershkovich yang Dituduh Spionase untuk AS

Mengutip USA Today, ini yang perlu diketahui tentang Evan Gershkovich.

Siapa Evan Gershkovich?

Menurut biografinya di situs web Wall Street Journal, Evan Gershkovich adalah seorang reporter yang meliput Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet.

Gershkovich berbasis di biro Moskow Wall Street Journal.

FSB menyebut Gershkovich memiliki akreditasi dari Kementerian Luar Negeri Rusia untuk bekerja sebagai jurnalis di Rusia.

Dia fasih berbahasa Rusia.

Menurut biografinya, Gershkovich sebelumnya bekerja sebagai reporter Agence France-Presse dan Moscow Times.

Dia juga seorang asisten berita di New York Times.

Evan Gershkovich, reporter Wall Street Journal yang ditangkap oleh Rusia atas tuduhan spionase (Evan Gershkovich)

Baca juga: Rusia Tangkap Evan Gershkovich Seorang Jurnalis Wall Street Journal atas Tuduhan Spionase

Dari mana asal Gershkovich? Berapa umurnya?

Gershkovich dibesarkan di Princeton, New Jersey dan kuliah di Bowdoin College di Maine, tempat dia bermain sepak bola.

Ia lahir pada tahun 1991, menurut CNN dan Washington Post.

Kapan Evan Gershkovich ditangkap?

FSB tidak merinci kapan tepatnya Evan Gershkovich ditangkap.

Reportase terakhir Evan Gershkovich dari Moskow, yang berfokus pada perlambatan ekonomi Rusia di tengah sanksi Barat yang diberlakukan setelah invasi ke Ukraina tahun lalu, diterbitkan pada hari Selasa (28/3/2023).

Menurut saluran Telegram resmi setelah sidang hari Kamis, pengadilan Moskow memutuskan untuk menahan Gershkovich di balik jeruji sambil menunggu penyelidikan.

Jika terbukti melakukan spionase, Gershkovich bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

Investigasi sebelumnya terhadap kasus spionase telah memakan waktu satu tahun hingga 18 bulan, kata pengacara kepada The Associated Press.

Di mana Gershkovich ditangkap? Apa yang perlu diketahui tentang Kota Yekaterinburg

FSB mengatakan Gershkovich ditahan di Yekaterinburg, sebuah kota yang terletak di sebelah timur Pegunungan Ural di Rusia tengah.

Menurut Kedutaan Besar & Konsulat AS di Rusia, Yekaterinburg adalah salah satu kota terbesar di negara itu, dengan populasi sekitar 1,5 juta orang.

(FILES) Dalam file ini foto yang diambil pada 30 Maret 2023 Foto identitas jurnalis Evan Gershkovich yang tidak bertanggal. (AFP)

Baca juga: Staf Militer Rusia: Tidak Ada Mobilisasi Tentara, Semua Sukarela untuk Dinas Militer

Penangkapan pertama sejak Perang Dingin

Penangkapan Gershkovich merupakan pertama kalinya seorang reporter Amerika Serikat ditangkap atas tuduhan spionase di Rusia sejak Perang Dingin.

Penangkapan terakhir semacam ini terjadi pada September 1986, ketika koresponden US News and World Report Nicholas Daniloff ditangkap oleh KGB.

20 hari kemudian, wartawan yang bermarkas di Moskow itu dibebaskan tanpa dakwaan.

Ia ditukar dengan pegawai misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Soviet, yang telah ditangkap oleh FBI.

Respons jurnalis lain

Buntut penangkapan Gershkovich, banyak jurnalis menyatakan kemarahannya atas berita tersebut, menyerukan pembebasan reporter Wall Street Journal tersebut.

"Penangkapan Gershkovich menggarisbawahi bahaya menjadi jurnalis di Rusia," tulis Society of Professional Journalists di Twitter Kamis, seraya menambahkan seruan untuk segera membebaskannya.

Max Seddon, kepala biro Moskow untuk Financial Times, mengatakan dirinya terkejut dengan berita mengerikan tentang tuduhan spionase Rusia yang tidak masuk akal terhadap Gershkovich, seorang reporter dan teman yang sangat baik.

"Evan diakreditasi oleh MFA Rusia dan hanya melakukan tugasnya. Jurnalisme bukanlah kejahatan. Rusia harus segera membebaskannya," tulis Seddon di Twitter.

Ketegangan yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina

Penangkapan Gershkovich terjadi di tengah ketegangan tinggi antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.

Kremlin mengintensifkan penumpasan terhadap aktivis oposisi, jurnalis independen, dan kelompok masyarakat sipil.

"Sepertinya tindakan pembalasan Rusia terhadap Amerika Serikat, jadi kami sangat khawatir karena ini mungkin cara untuk mengintimidasi semua jurnalis Barat yang mencoba menyelidiki aspek perang di Rusia," Jeanne Cavelier, kepala meja Eropa Timur dan Asia Tengah di kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders yang berbasis di Paris, kepada The Associated Press.

Barat harus segera meminta klarifikasi atas tuduhan itu, karena setahu kami dia hanya menjalankan tugasnya sebagai jurnalis."

Cavelier menambahkan bahwa Gershkovich adalah jurnalis asing pertama yang ditangkap di Rusia sejak dimulainya perang di Ukraina.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)