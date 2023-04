Donald Trump Mengaku Tidak Bersalah atas 34 Dakwaan dalam Kasus Uang Suap Stormy Daniels

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan Pengadilan Kriminal Manhattan di New York City pada 4 April 2023. Mantan Presiden AS Donald Trump akan diperiksa, diambil sidik jarinya, dan akan diambil fotonya di gedung pengadilan Manhattan pada sore hari tanggal 4 April 2023 , sebelum tampil di hadapan hakim sebagai presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana.