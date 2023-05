Korea Utara Mengutuk Kesepakatan KTT Amerika Serikat-Korea Selatan

POTUS

Presiden AS, Joe Biden dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol menghadiri konferensi pers setelah penandatanganan Deklarasi Washington di Gedung Putih, AS, pada Rabu (26/4/2023). AS berkomitmen untuk mengirim kapal selam bersenjata rudal balistik ke Korea Selatan untuk mengantisipasi ancaman Korea Utara.