Dewi Soekarno Rencana Bangun Balai Peringatan, Apakah Harus Menikah Dengan Pria Kaya?

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Ratna Sari Dewi Chandrawinata (83) biasa dipanggil Dewi Soekarno nama asli Naoko Nemoto berencana membangun Balai peringatan, "Apakah saya harus menikah dengan pria yang kaya?" tanyanya saat diwawancarai majalah Josei Seven yang terbit 11 Mei 2023.

Dewi diwawancarai oleh majalah tersebut di Jakarta, Paris, New York, dan di seluruh dunia sejak peluncuran Seven Women (Josei Seven).

Dewi mengungkapkan isi hatinya di sebuah rumah besar berlantai empat seluas 330 meter persegi di Tokyo.

S yang merupakan reporter eksklusif untuk Josei Seven, seumuran dengan putri Dewi selalu mengikuti Dewi ke mana-mana.

Pada tahun 1959, pada usia 19 tahun, Dewi menikah dengan bapak pendiri Indonesia, Presiden Sukarno.

Pada tahun 1967, dia kembali ke Jepang untuk melahirkan. Saat itu terjadi perubahan politik di Indonesia, dan ia tidak dapat kembali karena ketidakstabilan politik di Indonesia, sehingga melarikan diri ke Paris bersama putrinya yang berusia tujuh bulan.

"Ini terjadi di Bandara Haneda tepat sebelum saya terbang ke Paris. Saya dikelilingi oleh sejumlah besar reporter. Seperti serigala yang mengejar kelinci, Jepang sedang gempar, dan saya rasa saya tidak musnah. Saat itu, Saya tidak pernah kembali ke Jepang. Saya pikir itu akan datang. Oh, kemana perginya cincin ini? Tanganmu masih bersih saat itu," ungkap Dewi.

Di Prancis, tempat dia tinggal selama 13 tahun, dia disebut "Mutiara dari Timur" dan sangat diminati di masyarakat.

"Saat itu, Paris adalah masyarakat yang glamor, dan saya memiliki banyak perasaan tentangnya. Saat itu, saya dapat berbicara dengan bintang-bintang saat itu di tujuh wanita. Saya sangat berterima kasih."

Dari Sammy Davis Jr. (penyanyi) hingga Jeanne Moreau (aktris), Catherine Deneuve (aktris), Frank Sinatra (penyanyi), Rudolf Nureyev, balerina terhebat di dunia. Saya dapat bertemu dengan beberapa bintang terbaik saat itu karena itu adalah saya.

Pindah ke New York pada tahun 1990. Pada tahun 2000-an, tiba-tiba menarik perhatian ketika muncul di media Jepang.

Sejauh ini, Dewi telah membangun 11 rumah di seluruh dunia, tetapi dia mengatakan dia memiliki rencana untuk membangun lebih banyak lagi.

"Saya ingin membangun balai peringatan Dewi Sukarno. Saya ingin rumah besar untuk menyimpan lukisan dan barang antik yang telah disimpan di gudang. Saya ingin tahu apakah akan lebih baik untuk seorang pria yang usianya dekat dengan saya. Pekerjaan sampingan? Tidak, saya tidak berniat mengubah nama belakang saya Soekarno."

Dewi tidak sakit parah, dan giginya semua miliknya masih bagus di usia 83 tahun.

"Pemeriksaan fisik tidak menunjukkan kelainan, jadi saya bertanya, 'Pasti ada yang salah denganmu!?' (tertawa). Saya memintanya untuk memeriksanya lagi. Saya ingin tahu apakah saya masih merasa seperti berusia sekitar 50 tahun."

"Saya membaca Josei Seven setiap minggu. Menyadari bahwa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui. Saya pikir semakin tua adalah saat Anda tidak ingin mencoba daripada saat Anda tidak mencoba. Josei Seven telah merayakan ulang tahunnya yang ke-60, bukan? Karena ulang tahun ke-60 berarti ulang tahun ke-60 akan kembali normal, kamu harus mencoba hal-hal baru."



