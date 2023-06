Jajak Pendapat Ungkap Popularitas Meghan Markle di Inggris Berada di Titik Terendah

Mike Coppola / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP

NEW YORK, NEW YORK - 06 DESEMBER: Meghan, Duchess of Sussex menghadiri 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala di New York Hilton pada 06 Desember 2022 di New York City. Mike Coppola/Getty Images untuk 2022 Robert F. Kennedy Riak Harapan Hak Asasi Manusia Gala/AFP