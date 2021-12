Waspadai 8 Penyebab GERD, Antisipasi Biaya Berobat dengan JKN-KIS

TRIBUNNEWS.COM – Nyeri pada ulu hati yang terasa seperti sensasi terbakar atau menusuk bisa jadi tanda penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD.

Dikutip Tribunnews.com dari laman National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Senin (29/11/2021), GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik hingga masuk ke kerongkongan. Jika terjadi dalam jangka waktu yang lama, GERD dapat menjadi penyakit kronis.

Sebab, ketika asam lambung terlalu sering naik ke saluran penghubung mulut dan lambung, yaitu kerongkongan, maka dapat mengiritasi lapisan kerongkongan.

Tanpa pengobatan yang tepat, GERD dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti esofagitis, striktur esofagus, esofagus Barrett, serta komplikasi di luar kerongkongan.

Lebih parahnya, GERD yang tidak segera diobati bisa menimbulkan kanker esofagus.

Merangkum laman Mayo Clinic dan VeryWell Health Senin, berikut delapan penyebab umum terjadinya GERD yang perlu diwaspadai.

1) Obesitas

Hubungan antara GERD dan kelebihan berat badan atau obesitas memang belum pasti, tetapi orang dengan obesitas memiliki risiko terkena penyakit GERD.

Selain itu, tekanan pada lambung orang yang memiliki berat badan berlebih akan meningkat, sehingga gejala GERD bisa memburuk.

2) Kerusakan pada otot esofagus bagian bawah

Ketika otot pada esofagus bagian bawah menjadi lemah atau rusak, asam lambung bisa naik ke kerongkongan.

Hal tersebut bisa menyebabkan lapisan kerongkongan menjadi terluka akibat terkena asam lambung.

3) Konsumsi obat-obatan tertentu

Obat-obatan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya GERD, sehingga perlu diperhatikan penggunaannya.

Adapun obat-obatan yang perlu diwaspadai penggunaannya agar tidak menyebabkan GERD antara lain calcium-channel blockers (CCBs), antikolinergik, beta-adrenergic agonists, antidepresan trisiklik, antihistamin, obat penghilang rasa sakit, progesteron, quinidine, obat penenang dan benzodiazepin, teofilin, diazepam, dopamin, bifosfonat, antibiotik, suplemen kalium dan suplemen zat besi.

4) Wanita hamil

Ketika wanita sedang hamil, terdapat kemungkinan hormon progesteron dan estrogen meningkat. Peningkatan hormon ini selama kehamilan dapat melemahkan otot sfingter esofagus wanita yang dapat memicu refluks asam lambung berulang.

Lantaran perut pada wanita hamil makin besar seiring tumbuh kembang janin, maka tekanan pada lambung juga meningkat. Karenanya, wanita hamil berisiko mengalami sensasi terbakar pada ulu hati akibat GERD.

5) Merokok atau terpapar asap rokok secara teratur

Merokok atau menghirup asap rokok juga dianggap sebagai penyebab GERD. Mengapa kebiasaan merokok dan menghirup asap rokok bisa memicu GERD?

Untuk diketahui, merokok dapat menurunkan jumlah aliran air liur, menyebabkan perut kosong lebih lambat, dan memproduksi lebih banyak asam lambung.

Untuk itu, sebaiknya Anda berhenti merokok, menghindari paparan asap rokok dan memulai gaya hidup sehat untuk mencegah GERD.

6) Gangguan fungsi perut

Gangguan fungsi pada perut mungkin berhubungan dengan otot yang ada di perut, terutama otot pada lambung.

Gangguan ini akan menyebabkan proses pencernaan menjadi terlalu lambat, sehingga pengosongan isi perut juga melambat dan memicu peningkatan tekanan. Akibatnya, asam lambung akan naik.

7) Asma

GERD memiliki hubungan erat dengan kelainan saluran pernafasan, contohnya asma. Mengutip VeryWell Health, 45 sampai 89 persen penderita asma mengalami GERD.

Artinya, penderita asma memiliki risiko untuk mengalami GERD.

8) Konsumsi makanan tertentu

Makanan tertentu dapat memicu rasa tidak nyaman pada perut, bahkan menimbulkan nyeri.

Beberapa jenis makanan yang dapat memperlemah otot esofagus bagian bawah sehingga menimbulkan GERD antara lain gorengan, daging tinggi lemak, mentega, mayones, saus krim, saus salad, produk olahan susu, cokelat dan permen, serta minuman berkafein seperti kopi dan teh.

Selain itu, ada pula makanan dan minuman yang dapat merangsang produksi asam lambung, yakni minuman berkarbonasi, beralkohol, berkafein, makanan pedas, lada hitam, buah jeruk, dan jus tomat.

Kapan penderita GERD harus ke dokter?

Dilansir Tribunnews.com dari laman Mayo Clinic, Senin, Anda perlu segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami nyeri dada, terutama nyeri dada yang disertai sesak napas, atau nyeri rahang atau lengan.

Anda juga harus segera periksa ke dokter jika mengalami gejala GERD parah atau sering, yang meliputi rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut yang menjalar ke atas sampai ke dada, sensasi terbakar yang memburuk terutama setelah makan, kembung, begah, dan mual.

Apabila Anda rutin mengonsumsi obat bebas untuk sakit maag lebih dari dua kali dalam seminggu, itu artinya Anda perlu segera memeriksakan diri ke dokter.

