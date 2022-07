Kesalahan-kesalahan Pelari Pemula saat Ikut Lomba Lari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lari merupakan salah satu olahraga populer. Selain bermanfaat bagi kebugaran tubuh, lari juga mudah dilakukan.

Jika Anda pelari pemula dan tertarik mengikuti ajang lomba lari, Pelari senior Hendri Perdede menyarankan agar menghindari kesalahan-kesalahan berikut ini.

Baca juga: Pelari Senior Ingatkan Pentingnya Asupan Nutrisi Sebelum Ikut Lomba Lari

Pertama, terlalu memacu tenaga sejak di garis start.

Berbeda dengan pelari rekreasional, seorang pelari pemula memulai perlombaan dengan rasa nyaman atau running with your own pace.

Disarankan, memulai lari dengan pelan kemudian saat dirasa cukup memanas, maka kecepatan lari bisa ditambah.

"Jadi tubuh itu sebetulnya kayak mesin diesel. Jadi pelan-pelan dulu tubuhnya sudah mulai panas lalu menambah kecepatannya untuk para pelari pemula Jangan ngebut di awal nanti di tengah-tengah jadi mogok, karena adrenalinnya banyak, jadi cepat langsung lari tapi nanti di tengah-tengah jadinya mogok, akhirnya sampai di garis finish cuma bisa jalan," ungkap Hendri saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Kedua, berlari dengan teknik yang salah.

Peserta Boston Marathon ini menganjurkan, pelari pemula bergabung dengan komunitas lari agar memahami tehnik lari, pernafasan, maupun ayunan tangan.

"Karena enggak ada yang melihat diri sendiri saat lari, otomatis harus ada orang yang melihat. Jadi semua orang bisa berlari tapi tidak semua orang bisa berlari dengan teknik yang benar. Oleh sebab itu perlu namanya komunitas lari temen," ungkap dia.