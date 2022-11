Ketahui Dampak dari Kualitas Gerakan Olahraga yang Tidak Benar

Konferensi pers peluncuran CATCH, Coach at The Center of Health oleh FITA, di Jakarta, Senin (7/11/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tanpa adanya pendamping profesional, ada kekhawatiran tersendiri bagi mereka yang melakukan olahraga di rumah.

Karena tidak ada yang dapat menilai, apakah kualitas gerakan olahraga yang dilakukan sudah benar atau belum.

Padahal, jika kualitas gerakan olahraga tidak benar, maka akan menimbulkan cedera.

Hal ini diungkapkan oleh coach olahraga Rian Ardiansyah.

"Kualitas gerakan itu penting. Cedera bisa karena dua kemungkinan, pertama cedera saat itu juga dan kedua karena gerakan yang tidak bagus dan diulang-ulang," ungkapnya dalam konferensi pers peluncuran CATCH, Coach at The Center of Health oleh FITA, di Jakarta, Senin (7/11/2022).

Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahan dari gerakan olahraga, Rian pun menyarankan untuk berkonsultasi lebih dulu kepada ahli.

Bertujuan ingin memudahkan mereka yang berolahraga Fita, membuat inovasi dengan meluncurkan platform Coach at the Center of Health (CATCH).

CATCH memudahkan para pengguna dan Coach untuk melihat health goals, memonitor progres latihan, memantau aktivitas kesehatan pengguna sehingga, dapat membantu para Coach meningkatkan kualitas layanan demi mencapai hasil yang optimal.

Dari sisi pengguna, CATCH akan membantu mereka mencapai target kesehatan melalui rancangan program yang dibuat secara personalized, program yang terukur, dan dukungan tambahan dari komunitas yang tergabung di Fita.

"Hadirnya CATCH diharapkan akan membantu penyebaran dan pemerataan akses preventive health di seluruh Indonesia," kata Chief Executive Officer Fita Reynazran Royono, pada acara yang sama.

Di dalam sana dapat mengakses berbagai pilihan program olahraga secara gratis, fitur daily health activities, pilihan kurasi konten kesehatan.

Serta berkonsultasi dengan Coach melalui fitur community chat. Pada Fita VIP dengan keuntungan Fita premium bisa melakukan sesi coaching one-on-one dengan Coach yang difasilitasi oleh platform CATCH yang telah dilengkapi dengan exercise plan.

Aplikasi Fita dapat diunduh secara gratis di App Store dan Play Store.