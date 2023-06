Manfaat Konsumsi Bayam untuk Kesehatan Kulit, Mata, Rambut, dan Tubuh

TRIBUNNEWS.COM - Bayam dikenal sebagai sayuran rendah kalori dan kaya serat.

Untuk itu, bayam menjadi salah satu pilihan makanan untuk diet.

Dalam bayam terkandung beragam jenis antioksidan, seperti lutein dan zeaxanthin.

Tentunya, kandungan yang ada pada bayam berfungsi untuk kesehatan tubuh.

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam 100 gr bayam mengandung vitamin C sebanyak 52gr.

Berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kita dianjurkan untuk mengonsumsi asupan vitamin C sebanyak 45 miligram per hari.

Baca juga: 8 Manfaat Kunyit untuk Kecantikan: Membantu Cerahkan Kulit, Atasi Jerawat hingga Kulit Berminyak

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, berikut adalah manfaat mengonsumsi bayam:

1. Menjaga kesehatan mata

Bayam kaya akan zeaxanthin dan lutein.

Kandungan ini merupakan karotenoid yang bertanggung jawab atas warna pada beberapa sayuran.

Zeaxanthin dan lutein bermanfaat melindungi mata manusia dari kerusakan yang disebabkan sinar matahari.

2. Menjaga kesehatan otak

Efek antiinflamasi pada bayam dapat melindungi otak dari kerusakan.

3. Menurunkan tekanan darah tinggi