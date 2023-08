Tak Perlu Kahwatir, 5 Cara Ini Ampuh Mengatasi Jerawat

TRIBUNHEALTH.COM - Adanya jerawat memang menjadi masalah baru.

Selain mempengaruhi rasa percaya diri, jerawat juga sangat mengganggu.

Bukan hanya pada perempuan saja, nyatanya laki-laki juga bisa kurang percaya diri akan penampilannya jika mengalami jerawat.

Banyak individu yang berusaha mengatasi masalah jerawat menggunakan obat jerawat.

ilustrasi penggunaan obat jerawat (shopping.tribunnews.com)

Melansir gooddoctor.co.id, jerawat atau istilah medisnya ialah acne vulgaris adalah gangguan kulit yang umum dialami oleh anak usia remaja. Bahkan, jerawat juga bisa dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa.

Pada masa lampau, jerawat dianggap sebagai kondisi normal yang menandakan transisi normal seorang ana menuju dewasa, sehingga tidak perlu diobati.

Namun, munculnya jerawat tdak bisa dibiarkan dan diabaikan begitu saja dengan harapan bisa hilang sendiri.

Mengutip dari gooddoctoc.co.id yang melansir dari penelitian bertajuk ‘An update on the management of acne vulgaris’ disebutkan, dokter kulit menegaskan bahwa jerawat dan bekas jerawat dapat meninggalkan dampak psikologis yang lebih besar pada individu yang memiliki jerawat.

Penelitian bersama University of Miami Miller School of Medicine dan Miami VA Hospital di Amerika Serikat ini menuliskan, kemunculan jerawat maupun bekas luka jerawat dapat berdampak pada penurunan citra diri dan kualitas hidup seseorang yang mengalaminya. Bahkan ini disetarakan dengan dampak psikologis akibat menderita asma dan epilepsi.

Karena jerawat dan bekas luka jerawat dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan diri seseorang hingga menimbulkan depresi dan kecemasan, maka penting untuk memilih mana obat jerawat yang ampuh dari sekian banyak produk obat jerawat yang dijual bebas di pasaran.

Cara Ampuh Mengatasi Jerawat

Berbicara mengenai jerawat, kita tidak bisa mengabaikan tradisi pengobatan di zaman Mesir kuno, di mana sulfur atau belerang ialah bahan yang paling umum digunakan untuk mengobati jerawat.

Kini, sejumlah perawatan untuk mengatasi jerawat meliputi topikal, oral dan prosedur terapi. Bahkan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kesehatan, jerawat bisa diobati dengan rangkaian tindakan laser dan pencahayaan.

Melansir UpToDate, bahan-bahan yang digunakan untuk mengobati jerawat dan mungkin bisa dikatakan sebagai obat jerawat yang ampuh seperti: