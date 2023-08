5 Cara Mengecilkan Perut Menurut Ahli, Jangan Ngemil Tengah Malam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengecilkan perut.

Banyak orang yang ingin memiliki tubuh yang bagus dan langsing.

Perut rata dan perut kencang adalah satu dari dambaan banyak orang.

Selain mempercantik penampilan, menurunkan berat badan, terutama lemak perut juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan dan juga lemak perut.

Cara Mengecilkan Perut

Berikut ini cara mengecilkan perut menurut ahli, sebagaimana dikutip dari Forbes:

1. Jangan Ngemil Tengah Malam

Ilustrasi ngemil (Freepik)

Lebih baik menutup waktu makan di malam hari sedini mungkin.

“Penelitian menunjukkan bahwa makan sesuai dengan jam tubuh dan ritme sirkadian alami membantu mengurangi penyimpanan lemak,” kata ahli diet Elizabeth Ward, salah satu penulis The Menopause Diet Plan: A Natural Guide to Hormones, Health, and Happiness.

Elizabeth menjelaskan bahwa makan lebih awal memudahkan kita mengontrol berat badan.

“Makan lebih awal di hari ketika tubuh lebih baik dalam memproses makanan akan membantu Anda mengontrol berat badan."

"Jika Anda membatasi asupan kalori di kemudian hari, akan sulit bagi Anda untuk mencegah penambahan berat badan.”

Dia menjelaskan ini adalah respons hormonal yang terkait dengan insulin, yang bekerja lebih baik dalam membersihkan glukosa dari darah pada hari sebelumnya.