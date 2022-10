25 Ucapan Hari Kesehatan Mental Sedunia dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ucapan hari kesehatan mental sedunia yang diperingati 10 Oktober 2022.

Hari Kesehatan Mental Sedunia dicetuskan pada 10 Oktober 1992 oleh wakil sekretaris jenderal World Federation for Mental Health (WFMH) pada saat itu, Richard Hunter.

Tujuan hari kesehatan mental sedunia untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental.

Sejak 1994 dan seterusnya, tema khusus dipilih setiap tahun untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia, dikutip dari The Quint.

Anda dapat ikut merayakan hari kesehatan mental sedunia dengan membagikan ucapan.

Selengkapnya, simak daftar ucapan di bawah ini, dikutip dari The Festive Boy.

Baca juga: Tema dan Link Twibbon Hari Kesehatan Mental Dunia Tahun 2022

Ucapan Hari Kesehatan Mental Sedunia

1. This is a common problem among people. It could bother anyone at any time of your life. Stay attentive. Create awareness on Mental health.

Isu kesehatan mental adalah masalah umum di antara orang-orang. Itu bisa mengganggu siapa pun setiap saat dalam hidupmu. Tetaplah penuh perhatian dengan hal ini. Mari membangun kesadaran tentang kesehatan mental.

2. It is okay if you are hiding your feeling. We are here to help you. Support World Mental Health awareness day.