Ucapan dan Kutipan Selamat Hari AIDS Sedunia 2022 dalam Bahasa Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember.

Tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 adalah "Menyamakan".

Mengutip laman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Hari AIDS Sedunia ditetapkan oleh WHO pada tahun 1988.

Untuk memperingati Hari AIDS Sedunia, kamu bisa memberi ucapan maupun kutipan untuk menginspirasi keberanian dan kebersamaan dalam menghadapi AIDS.

Mengutip Healthline, berikut adalah 10 ucapan maupun kutipan AIDS dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia:

1. "HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug: Heaven knows they need it." - Princess Diana

Baca juga: Hari AIDS Sedunia 2022: Sejarah, Tema, dan Link Twibbon yang Cocok Dibagikan pada 1 Desember

(HIV tidak membuat orang berbahaya untuk diketahui, jadi kamu dapat menjabat tangan mereka dan memeluk mereka: Surga tahu mereka membutuhkannya.)

2. "It is bad enough that people are dying of AIDS, but no one should die of ignorance." - Elizabeth Taylor

(Sudah cukup buruk bahwa orang sekarat karena AIDS, tetapi tidak ada yang mati karena ketidaktahuan.)

3. "Being seen does have value. A voice that have value. I have the support of my boyfriend, my great friends, and my loving parents. Many do not and this is, in part, for them." - Ji Wallace, atlet Australia yang mengaku positif HIV

(Dilihat memang memiliki nilai. Suara yang memiliki nilai. Saya mendapat dukungan dari pacar saya, teman baik saya, dan orang tua saya yang penuh kasih. Banyak yang tidak dan ini, sebagian, untuk mereka)

4. "We live in a completely independent world, which simply means we cannot escape each other. How we respond to AIDS depends, in part, on whether we understand this interdependence. It is not someone else's problem. This is everybody's problem." - Bill Clinton

(Kita hidup di dunia yang benar-benar mandiri, yang berarti kita tidak bisa lepas satu sama lain. Bagaimana kita menanggapi AIDS bergantung, sebagian, pada apakah kita memahami saling ketergantungan ini. Ini bukan masalah orang lain. Ini adalah masalah semua orang.)

5. "One of the best ways to fight stigma and empower HIV-positive people is by speaking out openly and honestly about who we are and what we experience." - Alec Garner, aktivis HIV