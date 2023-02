New York Indonesian Fashion Week 2023 Feat IFAF Digelar, Hadirkan 18 Brand Fashion Lokal

Momen fashion show New York Indonesian Fashion Week (NYIWF) yang sukses di gelar di sebuah kapal pesiar di Amerika Serika.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran New York Indonesian Fashion Week (NYIWF) rampung digelar pada 11 Februari 2023 lalu.

Tahun ini menjadi kali pertama gelaran fashion show itu diadakan di atas sebuah kapal pesiar.

Saat menyampaikan kabar bahagia itu, produser NYIWF, Vanny Tousignant mengatakan ada tantangan besar yang dihadapinya ketika mengelola manajemen panggung di atas kapal pesiar.

Hadirnya 18 brand fashion lokal Indonesia menjadi tantangan lain yang dihadapi Vanny Tousignant bersama timnya.

"Karena baru pertama kali kami mengadakan fashion show during New York Fashion Week diatas kapal pesiar, kami sebagai team harus dapat mengesekusi mulai dari models fitting, make up, hair, rehearsal dan runway hanya didalam waktu 4 jam," ujar Vanny Tousignant dalam wawancara virtual, Sabtu (18/2/2023).

"Dengan peserta 18 brand Fashion dari Indonesia dan 1 brand lokal dari Amerika, lalu ada 69 perempuan dan 6 lelaki model yang harus diatur. Syukurnya flow fashion show bisa lancar," beber Vanny.

Memasuki season ke-12, NYIFW masih mengusung tema International Fashion and Arts dengan fokus mengangkat budaya ketimuran.

Designer Defrico Audy dengan Lina Marlina bersama istri Wakil Gubernur Jawa Barat usai gelaran New York Indonesian Fashion Week (NYIWF).

"Tanggung jawab kami adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat ketimuran kami melalui show yang kami produksikan," jelasnya.

"Harapan para designers kami agar dapat mempunyai pasar di Amerika dan brand mereka lebih dihargai baik di dalam maupun di luar negeri," tegas Vanny.

Defrico Audy, satu diantara designer dari tanah air yang ikut serta acara itu, mengaku sangat antusias melakukan pagelaran show di kapal pesiar ini.

"Kapal kami ini sangat besar, mempunyai 4 lantai yang luas dengan fungsi yang berbeda. Selain fashion show, designers pun berkeliling New York City harbor selama 4 jam," beber Defrico Audy.



Vanny pun menggandeng yayasan Indonesia Fashion and Art Festival (IFAF) yang dibina Lina Marlina selaku istri wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

"iyaa kami bekerjasama dengan Indonesia Fashion and Art Festival (IFAF) yayasan yang dibina langsung oleh Ibu Lina Marlina, istri wakil Gubernur Jawa Barat jadi pengunjung makin antusias," tuturnya.