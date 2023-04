Fashion Muslim Baby Blue, White dan Terracotta Obati Kerinduan Kumpul Keluarga Saat Lebaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K Wardhani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerinduan pada suasana kebersamaan di hari raya Idul Fitri menjadi inspirasi koleksi fashion muslim.

Konsep rindu berkumpul setelah hampir 3 tahun terhalang pandemi membuat desainer di bawah produk Fashion Apparel membuat koleksi busana muslim di hari Idul Fitri.

Merek fashion Osella Indonesia meluncurkan koleksi Raya dengan tema “Raya Bersama”

Koleksi ini memadukan warna Baby Blue, White dan Terracotta.

Tjong Miranti, owner PT Cipta Kreasisandang Mandiri, perusahaan tempat merek OsellaIndonesia bernaung mengatakan jika pihaknya terinspirasi dari perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dimasa pandemi ini pada 3 tahun terakhir yang rindu akan kebersamaan.

Photoshoot koleksi Raya tahun 2023 mengusungdari tema “Raya Dessert’s Oasis” Campaign Raya berkiblat pada lansekap padanggurun pasir di Uni Emirat Arab.

Tema Osella Raya 2023 terinspirasi dari Oasis padang gurun yang bercampurnya bebatuan, tanaman, dan pasir.

Tjong Miranti menegaskan, Soal kualitas, Osella tak diragukan lagi.

Pihaknya selalu memperhatikan kualitas barang yang dijualnya, mulai dari pilihan bahan, motif, model dan warna yang digunakan Osella Indonesia selalu mengikuti

Mereka yang sudah familiar dengan brand ini pasti yakin, barang yang dijualnya tidak pasaran.

Saat launching Raya Collection, ritel garmen berlogo kodok payung ini memberikan penawaran terbaik yaitu : - Buy 1 get 1 untuk produk New Arrival - Discount Up To 50 persen selected item*

Bazzar Sale di 3 Tempat yang berbeda yaitu di Mall AtriumSenen Lt.1, Mall Cijantung Lt. Dasar dan Mall Panakkukang Makassar yang menghadrikan diskon up to 80% Mulai dari 79k.

Dan masih banyak promo menarik lainnya yang berlangsung selama periode 1 bulan Ramadhan di seluruh Showroom & Matahari departement Osella Indonesia.

Harapan dari Launchingnya Koleksi Raya Osella agar konsumen semakin mencintai produk Lokal yang tidak kalah kualitasnya dengan merek Internasional.

Selain itu, Osella juga selalu memberikan penawaran terbaik setiap bulannya, produk Osella bisadidapatkan di seluruh Department Store Matahari se’Indonesia dan 8 Showroom diantaranya : Osella Mall Ciputra Jakarta

- Osella Mall Ciputra Cibubur

- Osella Mall Atrium Jakarta

- Osella Mall Cijantung

- Osella Mall Palembang Icon

- Osella Mall Panakukkang, Makassar

- Osella Sun Plaza, Medan

- Osella Mall Ciputra Seraya Pekan Baru

Selain di offline store, Osella juga sudah berkembang di Online store yaituwww.osella.com, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bliblicom, Zalora.

