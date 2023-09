Lebih Casual, Elegan dan Kekinian Jadi Tren Busana Anak-anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadirkan busana yang bisa membuat anak-anak merasa nyaman tidaklah mudah bagi seorang desainer busana namun di situ tantangan.

Pakaian yang diciptakan tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan kebebasan bergerak dan mengekspresikan diri.

CEO dan Pendiri Lily and Clark, Ma'ruf Hasanudin mengatakan, busana anak saat ini, harus mampu menciptakan pakaian dengan sentuhan elegan sehingga menciptakan tampilan yang menarik.

"Pakaian yang dikenakan harus tetap membuat nyaman untuk anak-anak yang aktif," kata Ma'ruf Hasanudin saat memperkenalkan koleksi baru Lily and Clark yang dibuat berkonsep casual elegan di Jakarta belum lama ini.

Koleksi baru ditampilkan bisa menjadi pilihan sempurna bagi orangtua yang menginginkan pakaian anak-anak yang tidak hanya modis dan nyaman, tetapi juga sesuai dengan gaya hidup aktif merek.

"Setiap pakaian dirancang dengan cermat dan sentuhan kasih sayang untuk menjaga keseimbangan antara gaya dan fungsi, memastikan bahwa anak-anak merasa percaya diri dan nyaman dalam setiap kesempatan," katanya.

Fakta inilah yang mendorong bos Lily and Clark menghadirkan koleksi terbarunya yang mencakup beragam pilihan pakaian, mulai dari kaos, celana, sweater hingga kemeja kasual yang diperkaya dengan sentuhan elegan dan kasih sayang.

"Kami percaya bahwa pakaian anak-anak juga dapat menjadi media ekspresi diri dan mengekspresikan kepribadian mereka yang unik dan kami memiliki tagline Become Who You Are yang berarti mengenalkan jati diri pada anak sejak dini.

Dengan fokus pada desain yang inovatif dan kualitas yang terbaik, kami berharap koleksi ini akan menjadi favorit di kalangan orangtua dan anak-anak."

Bahan-bahan berkualitas dipilih dan proses QC dilakukan dengan hati-hati untuk menjamin kenyamanan dan kepuasan.

"Selain itu, desain warna yang cerah dan desain yang berani memberikan nuansa segar dan energetik pada setiap pakaian," katanya.

Harapan kedepan, kata dia, brand produknya bisa menjadi pilihan fashion anak untuk orangtua dan anak anak dan juga mengutamakan keberlanjutan dalam proses produksi mereka.

"Kami juga menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang bertanggung jawab, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan untuk generasi mendatang," katanya.