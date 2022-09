Tingkatkan Layanan Logistik Laut dan Udara, APLog-MGLog Teken MoU 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angkasa Pura Logistik (APLog), subsidiari Angkasa Pura I (Persero), menandatangani surat perjanjian kerja sama (MOU) Pengembangan Bisnis Dan Pelayanan Pengiriman Kargo Via Laut Dan Udara antara APLog dengan M-Global Logistik (subsco Meratus Group).



Perjanjian kerjasama ini dibuat pada Kamis (22/9/2022), sebagai langkah awal pengembangan integrasi dan kombinasi bisnis layanan logistik khususnya via laut dan udara.



Acara penandatangan kerjasama (MOU) dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pemutaran video company profile, video kolaborasi kedua belah pihak.

MoU ditandatangani Danny P Thaharsyah selaku Direktur Utama APLog dan Budi Hartono selaku Direktur Utama Mitra Intertrans Forwading (MGLOG).



APLog menyambut baik perjanjian kerjasama yang dilakukan meliputi kerja sama layanan pengangkutan via darat, pengiriman port to port melalui udara, pemeriksaan keamanan kargo dan pos, pengangkutan dari pelabuhan ke pelabuhan dengan kepastian container, serta distribusi & last mile melalui jalur laut, darat, udara, dan kombinasinya.



“Dari pandemi yang telah berlangsung 2 tahun ini, kita semua belajar bahwa apa pun yang terjadi, logistik harus tetap jalan. Dengan latar belakang tersebut, negara melalui BUMN memberikan instruksi untuk memastikan sistem logistik yang lebih efisien. Dan salah satu untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melalukan strategic partnership seperti yang saat ini kami lakukan dengan MGLOG. Kami harapkan dengan adanya kerjasama ini akan terbentuk konektivitas layanan darat, laut dan udara sehingga kita dapat memberikan one-stop integrated solutions untuk pelanggan,” ungkap Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I, Dendi T Danianto.



Kerja sama ini bertujuan meningkatkan layanan dan alternatif bandara dari para forwarder, pemilik barang dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendistribusian kargo ke area bandara yang lebih dekat dengan tujuan wilayah Indonesia Timur.

Sehingga terdapat proses pelayanan yang lebih efisien, cepat dan terintegrasi dengan SLA (Service Level Agreement) yang dibutuhkan oleh pelanggan. Secara nasional kerjasama APLog dengan MGLOG diharapkan dapat menjadi layanan yang terkoneksi antar pulau antar tujuan yang secara konsisten mendorong Pertumbuhan Perekonomian Indonesia melalui layanan darat, udara, laut, dan kombinasinya.