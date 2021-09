Menlu Jelaskan Pentingnya Jalur Do Sharing demi Pemenuhan Stok Vaksin di Indonesia

Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan pentingnya jalur Do Sharing dalam upaya penyediaan stok vaksin di Indonesia, termasuk mengabarkan Indonesia telah terima 2.632.500 dosis vaksin dari AS dan 968.360 dosis dari Prancis melalui Do Sharing (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden) Jumat 17/9/2021 (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden)