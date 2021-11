Bamsoet: IMI Akan Siapkan Marshal di Pertamina Mandalika International Street Circuit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo memastikan IMI akan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan The Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021 serta World SuperBike 2021.

Hal tersebut dilakukan agar Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa tetap menyelenggarakan kedua balapan tersebut pada 19-21 November 2021.

Diketahui IMI merupakan perpanjangan tangan Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) sekaligus Federation Internationale de l'Automobile (FIA).

"IMI dan Pengelola Sirkuit Internasional Sentul akan bergotong royong dengan pengelola Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam menyiapkan marshal untuk memenuhi ketentuan FIM yang mengharuskan setidaknya terdapat delapan marshal di setiap pos sirkuit," kata Bambang Soesatyo di Kantor IMI Pusat, di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin (15/11/21)

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo mengatakan IMI dan kedua pengelola sirkuit internasional tersebut akan bergotong royong dalam berbagai hal teknis lainnya terkait pemenuhan prosedur keselamatan kejuaraan.

Baca juga: Balapan Asia Talent Cup 2021 di Sirkuit Mandalika Ditunda, Bambang Soesatyo Angkat Bicara

"IMI menugaskan Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor Sadikin Aksa dan Badan Pembina IMI Tinton Soeprapto yang juga pengelola Sirkuit Internasional Sentul untuk mengurus teknis implementasi di lapangan," katanya.

Ketua DPR RI ke-20 tersebut menjelaskan, IMI telah mendapat konfirmasi dari Dorna Sport dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit tetap menjadi tuan rumah IATC 2021, yang penyelenggaraannya akan dilakukan pada 19 hingga 21 November 2021.

Hal tersebut bersamaan dengan penyelenggaraan World SuperBike 2021.

Baca juga: Buntut Mundurnya Balapan Asia Talent Cup, Sirkuit Mandalika Miliki Agenda Padat Akhir Pekan Ini

"Sirkuit Internasional Sentul memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan, salah satunya pernah mendapatkan The Best Organizer of the Grand Racing Event pada tahun 2008," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini juga mengungkap pengelola Sirkuit Internasional Sentul segudang pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai balapan bergengsi internasional.

"Antara lain World Superbike pada tahun 1994,1995,1996, dan 1997, MotoGP pada tahun 1996 dan 1997, A1 Grand Prix pada 2005-2006 dan 2006-2007, serta Asia Talent Cup pada 2014, dan berbagai kejuaraan bergengsi lainnya" jelas Bamsoet.

Baca juga: Kenakan Outfit Buatan Anak Bangsa saat Jajal Sirkuit Mandalika, Jokowi: Nyaman dan Aman Digunakan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, diresmikan pada tahun 1992, Sirkuit Internasional Sentul termasuk yang tertua di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia saja diresmikan pada 1999, Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura pada tahun 2008, Sirkuit Internasional Buriram, Thailand pada tahun 2014.

"Tidak heran jika berbagai pengelola sirkuit di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia telah banyak belajar dari pengelola Sirkuit Internasional Sentul dalam hal mengelola sirkuit sekaligus menyelenggarakan balapan. Kini, pengelola Sirkuit Internasional Sentul siap terjun langsung membantu pelaksanaan balapan internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit," pungkas Bamsoet. (*)