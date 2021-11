Ini Hal yang Dikecualikan dalam Aturan Larangan Cuti dan Bepergian saat Masa Nataru bagi ASN

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melarang ASN untuk cuti dan bepergian ke luar kota selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Aturan larangan cuti dan bepergian tersebut termuat dalam SE Menteri PANRB No. 26/2021 dan SE Menteri PANRB No. 13/2021.

Dalam SE Menteri PANRB No. 13/2021, disebutkan ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan libur nasional, baik sebelum maupun sesudah.

Sehingga, dengan kata lain ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Sedangkan pada SE Menteri PANRB No. 26/2021, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yakni pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam aturan tersebut, diantaranya seperti karena sakit atau melahirkan.

Berikut kriteria pengecualian larangan cuti dan bepergian:

1. Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

2. Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS. Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK;

3. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO);