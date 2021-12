Dubes Rosan Roeslani Dukung Penuh Pendataan Nomor Induk Tunggal WNI di Amerika Serikat

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Duta Besar Indonesia (Dubes RI) di Washington DC Rosan Roeslani mendukung penuh pendataan by name by address atau pendataan Nomor Induk Tunggal (NIT) warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS).

Ia mengapresiasi kehadiran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh untuk memberikan sosialisasi publik pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terkait pemutakhiran data WNI dan diseminasi informasi layanan penerbitan Nomor Induk Tunggal (NIT) di KBRI Washington DC.

Acara dilakukan secara virtual dan faktual, Jumat (3/12/2021) sore waktu setempat, atau Sabtu (4/12/2021) pukul 06.00 pagi.

"Saya mendukung penuh program ini dan meminta WNI yang berada di wilayah USA untuk memanfaatkan momentum pendataan ini untuk membuat NIT dan mengisi portal PeduliWNI," kata Rosan.

Dirjen Dukcapil Zudan menjelaskan, tujuan besar Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah memberikan perlindungan yang lebih besar dan optimal kepada seluruh WNI di mana pun berada.

Zudan menyampaikan, sejak 2018 Kemendagri dan Kemenlu berkolaborasi turun ke berbagai negara untuk mendata semua WNI.

"Bahkan Presiden Jokowi yang me-launching portal PeduliWNI di Seoul, Korea Selatan, dan sekaligus launching layanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara online dari manapun," jelas Dirjen Zudan.

Zudan mengatakan pendataan secara akurat by name by address di luar negeri adalah syarat mutlak bagi perlindungan WNI yang efektif.

Hal ini bisa berlangsung berkat portal PeduliWNI yang dibangun Kemenlu.