ATURAN Baru Pengganti PPKM Level 3 Nataru: Perayaan Tahun Baru 2022, Masuk Mal, dan Tempat Wisata

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang mengatur kebijakan saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Aturan tersebut termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Dalam Inmendagri, juga diatur pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022, masuk tempat perbelanjaan/mal, dan tempat wisata.

Seperti diketahui, aturan ini diterapkan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serentak batal.

Berikut Tribunnews.com himpun aturan perayaan Tahun Baru 2022, masuk mal, dan tempat wisata:

Perayaan Tahun Baru 2022 dan Masuk Mal

a. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;

b. Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

c. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mal/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;