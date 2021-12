15 Ucapan Hari Ibu 22 Desember dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bisa untuk Status WA & IG

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ucapan untuk memperingati Hari Ibu pada 22 Desember dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Hari Ibu diperingati di Indonesia setiap tanggal 22 Desember.

Peringatan ini sebagai bentuk terima kasih atas jasa seorang ibu dalam kehidupan dalam keluarga.

Kita dapat memperingatinya dengan memberikan ucapan sebagai bentuk kecintaan terhadap seorang ibu.

Ucapan tersebut dapat kamu berikan kepada ibumu sebagai bentuk penghormatan atas inspirasi yang telah diberikannya.

Selengkapnya berikut kumpulan ucapan untuk memperingati Hari Ibu 22 Desember dalam bahasa Inggris dan Indonesia dan dapat dijadikan status WA atau IG dikutip dari shutterfly.com.

Ilustrasi ibu memberi susu untuk anak. (Shutterstock)

1. “A Mother is your first friend, your best friend, your forever friend,” - Unknown.

“Ibu adalah teman pertamamu, teman terbaikmu, dan temanmu selamanya,” - Anonim.

2. “When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know,” - Charley Benetto.

“Ketika kamu sedang melihat ibumu, kamu melihat sebuah bentuk cinta paling tulus,” - Charley Benetto.