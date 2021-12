Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal 2021, Dilengkapi dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Raya Natal 2021 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, yang cocok dibagikan di media sosial.

Hari Raya Natal tahun ini jatuh pada hari Sabtu (25/12/2020).

Perayaan Natal sangat khas dengan pohon Natal, ucapan selamat Natal, kelap kelip lampu, sinterklas, lagu-lagu rohani, dan lain sebagainya.

Anda bisa memeriahkan momen Natal dengan berkirim ucapan kepada orang tersayang, teman, sahabat maupun keluarga.

Baca juga: Sejarah Pohon Natal di Beberapa Negara: Awalnya Diarak Keliling untuk Iklan Drama Kisah Alkitab

Baca juga: 10 QUOTES NATAL 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dibagikan ke FB, IG, TikTok, Twitter

Simak inilah Tribunnews.com sajikan 40 kumpulan ucapan selamat Natal, dikutip dari Americangreetings, Tinyprints dan Shutterfly:

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas…and an amazingly awesome new year!

Selamat merayakan Natal… dan tahun baru yang luar biasa mengagumkan!

3. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.