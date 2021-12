Aturan PPKM Level 3, 2, dan 1 di Wilayah Luar Jawa-Bali, Termasuk Kegiatan di Bioskop

TRIBUNNEWS.COM - Berikut aturan PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah luar Jawa-Bali pada pelaksanaan kegiatan di bioskop.

Aturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Aturan PPKM yang dikeluarkan pada Kamis (23/12/2021) ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Pelaksanaan kegiatan di bioskop berlaku bagi bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.

Lebih lengkapnya, berikut aturan PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah luar Jawa-Bali pada pelaksanaan kegiatan di bioskop pada Inmendagri Nomor 69 Tahun 2021:

Level 3

1. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

2. Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;

3. Anak usia dibawah 12 tahun dilarang masuk;

4. Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dua orang per meja, dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;