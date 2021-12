20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Bisa Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ucapan selamat tahun baru 2022 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bisa dibagikan di media sosial.

Sebentar lagi, tahun baru 2022 akan datang.

Momen pergantian tahun menjadi momen yang paling ditunggu.

Masyarakat biasanya merayakan tahun baru dengan makan-makan dan berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, masyarakat juga bisa membagikan ucapan selamat tahun baru di media sosial.

Berikut ucapan selamat tahun baru 2022 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dikutip dari indiatimes.com dan homemade-gifts-made-easy.com:

1. "Here's hoping that the new year brings us lots of new and exciting opportunities in our lives. This new year will be our year. Happy New Year!"

"Inilah harapan bahwa tahun baru memberi kita banyak peluang baru dan menarik dalam hidup kita. Tahun baru ini akan menjadi tahun kita. Selamat Tahun Baru!"

2. "Happy New Year! Remember, no matter what the year brings, you are loved and you are strong."

"Selamat Tahun Baru! Ingat, tidak peduli apa yang terjadi tahun ini, Anda dicintai dan Anda kuat."