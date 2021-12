35 Quotes untuk Rayakan Tahun Baru 2022 yang Cocok jadi Resolusi, Caption Instagram dan Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Tahun Baru 2022 tinggal menghitung jam, yang jatuh pada Jumat 31 Desember 2021 malam ini menjelang pergantian 1 Januari 2022.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan bagi kamu yang ingin merayakan Tahun Baru.

Jika kamu sudah memiliki rencana merayakan Tahun Baru, jangan lupa berbagi ucapan pada keluarga dan teman-teman.

Selain itu, bagikan juga ucapan Selamat Tahun Baru 2022 di akun media sosialmu untuk memeriahkan malam pergantian tahun.

Berikut ini Tribunnews merangkum quotes yang cocok digunakan sebagai caption di media sosial atau dibagikan kepada teman, dikutip dari Good Reads dan Good House Keeping.

35 Quotes untuk Rayakan Tahun Baru 2022

Ilustrasi tahun baru. (traveltriangle.com)

1. “Past and Present I know well; each is a friend and sometimes an enemy to me. But it is the quiet, beckoning Future, an absolute stranger, with whom I have fallen madly in love.” ― Richelle E. Goodrich

"Masa Lalu" dan "Masa Sekarang" aku memahami; terkadang mereka adalah teman dan musuh bagiku.

Namun Masa Depan memberi isyarat, (akan bertemu) orang asing, yang (akan) membuatku jatuh cinta.

2. “Whatever it is you're scared of doing, Do it.” ― Neil Gaiman