Harga Tiket Naik Train To Apocalypse dan Syarat Penumpang

TRIBUNNEWS.COM - PT Lintas Raya Terpadu (LRT) bekerja sama dengan event organizer Pandora Box menyelenggarakan wahana Train to Apocalypse.

Train to Apocalypse adalah wahana kereta zombie yang penumpangnya dapat mencoba pengalaman seolah-olah dikejar zombie di kereta.

Wahana Train to Apocalypse hadir pada 5 Agustus hingga 11 September 2022 mendatang.

Harga tiket Train to Apocalypse di weekday Rp 60.000 per orang, dan Rp 75.000 per orang di akhir pekan.

Pemesanan tiket naik wahana Train to Apocalypse bisa dilakukan melalui media sosial Pandora Box atau dengan memesan melalui tiket.com.

Diketahui, kereta zombie Train to Apocalypse setiap harinya melewati lima stasiun, yakni:

1. Stasiun Boulevard Utara

2. Sasiun Boulevad Selatan

3. Stasiun Pulo Mas

4. Stasiun Equestrian