Update Harga BBM di Vivo dan Shell, Revvo 89 Naik Jadi Rp 10.900

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar terbaru harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell dan Vivo.

Diketahui, kenaikkan harga BBM telah diberlakukan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Aturan tersebut menyebabkan adanya perubahan harga pada sejumlah jenis BBM.

Sejumlah harga BBM yang mengalami kenaikan di antaranya, Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Subsidi menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax Non-Subsidi Rp14.500 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Namun diketahui BBM juga dijual di beberapa SPBU yang ada di Indonesia, di antaranya Shell dan Vivo.

Baca juga: Perbandingan Harga BBM di Indonesia dengan Negara ASEAN, Singapura Rp 29 Ribu

Lantas berapakah harga BBM yang dijual di SPBU Shell dan Vivo?

Berikut daftar harga terbaru bbm per liter di SPBU Shell dan VIVO:

Harga BBM di SPBU Shell

- Shell Super: Rp 15.420