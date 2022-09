Diduga Bantu Hacker Bjorka Bikin Akun Telegram, Pemuda Asal Madiun Jadi Tersangka, Ini Motifnya

TRIBUNNEWS.COM - Pemuda asal Madiun yaitu Muhammad Agung Hidayatulloh atau MAH (21) ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga membantu hacker Bjorka untuk membuat akun di aplikasi Telegram.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, Jumat (16/9/2022).

"Timsus telah melakukan beberapa upaya dan mengamankan tersangka inisial MAH."

"Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram, bjorkanism," katanya dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kompas TV.

Ade mengungkapkan kanal Telegram digunakan untuk mengunggah informasi dari forum gelap, breached.to.

MAH, kata Ade, pernah mengunggah tiga konten di kanal Telegram, bjorkanism.

Baca juga: Polisi Telah Tetapkan Seorang Pemuda Berinisial MAH dari Madiun Jadi Tersangka Kasus Hacker Bjorka

"Yaitu tanggal 8 September (judul konten) 'Stop being idiot'."

"Kemudian pada tanggal 9 September 2022 'The next leaks will come from the Presiden of Indonesia."

"Dan tanggal 10 September 2022 'To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish (aplikasi) mypertamina data base soon'," jelasnya.

Selanjutnya, Ade mengungkapkan motif keterlibatan MAH dalam hal ini adalah membantu Bjorka agar menjadi terkenal dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang.