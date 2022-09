Ekstrakurikuler Jadi Unsur Penting Dalam Seleksi Perguruan Tinggi Kelas Dunia

Ilustrasi Mahasiswa. Dalam menyeleksi semua calon mahasiswa, universitas unggulan di AS dan Inggris tidak hanya menilai pencapaian akademis.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Alumni Interviewer di University of Chicago dan US University Admissions Strategist, Lyn Han, mengungkapkan tentang skema seleksi penerimaan kampus kelas dunia di AS dan Inggris bersifat holistik.

Dalam menyeleksi semua calon mahasiswanya, Lyn Han mengatakan universitas unggulan di AS dan Inggris tidak hanya menilai pencapaian akademis.

"Tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler dan kepemimpinan, serta kepribadian calon mahasiswa yang tersirat melalui penulisan esai dan wawancara," ujar Lyn Han melalui keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Lyn Han dalam kegiatan Extracurricular & Leadership Building Profile Seminar with Crimson Education.

Dirinya mengungkapkan selama ini ada anggapan bahwa pelajar yang memiliki nilai rapor sempurna pasti bisa menembus universitas unggulan seperti Harvard University atau University of Oxford.

Menurut Lyn Han, nilai akademis bukan satu-satunya penilaian untuk masuk kampus dunia.

"Pencapaian akademis memang penting, tetapi bukan golden ticket yang dapat menjamin keberhasilan seseorang dalam menembus universitas kelas dunia," jelas Lyn Han.

Country Manager Crimson Education Indonesia, Vanya Sunanto, Country Manager, mengungkapkan perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia yang cenderung mengutamakan pencapaian akademis dengan di AS dan Inggris yang cenderung holistik.

Dirinya mengungkapkan Crimson Education berupaya menjembatani dua hal ini melalui layanan konsultasi dan bimbingan seleksi penerimaan universitas di AS dan Inggris.